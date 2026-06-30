Sakarya'daki kazada ölen anne ve kızının cenazesi Kocaeli'de defnedildi

Sakarya'da otomobilin menfeze düşmesi sonucu hayatını kaybeden anne ve kızının cenazesi Kocaeli'nin Körfez ilçesinde toprağa verildi.

Kazada yaşamını yitiren anne Ayla Gündüz (53) ile kızı Büşra Gündüz'ün (30) cenazeleri, morgdan alınarak ilçedeki Kirazlıyalı Merkez Camisi'ne getirildi. Aile yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Cenazeler, öğle vakti kılınan namazın ardından Kirazlıyalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, ailenin yakınlarının yanı sıra Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve vatandaşlar katıldı.

Adapazarı-Karasu yolu Sinanoğlu Mahallesi mevkisinde Haluk Gündüz (56) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki menfeze düşmüş, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan anne ile kızı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.