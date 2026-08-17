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Sakarya'da 17 Ağustos Deprem Anması

Sakarya'da 17 Ağustos Deprem Anması
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27. yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda anma programı düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, dualar, ilahiler ve video gösterimi yapıldı. Vali Rahmi Doğan, sağlam zemin ve sağlam bina vurgusu yaparken; Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, depremden ders almak için yaşamaya gerek olmadığını belirtti.

SAKARYA'da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından ilahi ve kasideler okundu. Marmara Depremi'nde yaşananlara ilişkin video gösterimi de gerçekleştirildi. Programda konuşan Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya'nın 17 Ağustos 1999 depremini en acı şekilde yaşayan illerden biri olduğunu söyledi. Doğan, "Sağlam zemine, sağlam bina yapmak durumundayız. Sağlam zemine, sağlam bina yapmışsanız deprem sizi yıkmıyor" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise Sakarya'nın yeşili, doğası, dağı ve yaylalarıyla birçok güzelliği barındırdığını ancak kentin aynı zamanda afet gerçeğiyle de karşı karşıya olduğunu belirtti. Depremden ders almak için depremi yaşamaya gerek olmadığını vurgulayan Alemdar, "Depremlerden ya da hayatın olumsuzluklarından ders almak için onu yaşamadan anlatılanlarla, yaşanmışlarla ders alarak örnek çıkartmamız gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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