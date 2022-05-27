Sakarya'da küçük ve büyükbaş hayvanlar "en güzel" seçilmek için yarıştı - Haberler

Sakarya'da küçük ve büyükbaş hayvanlar "en güzel" seçilmek için yarıştı
AA - Ömer Faruk Şimşek - Güncel
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Sakarya'da, 14. Kaynarca Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali kapsamında küçük ve büyükbaş havan güzellik yarışması gerçekleştirildi.
Sakarya'da, 14. Kaynarca Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali kapsamında küçük ve büyükbaş havan güzellik yarışması gerçekleştirildi.
İlçe merkezinde kurulan festival alanına süsledikleri hayvanlarıyla gelen vatandaşlar, İl Tarım Müdürlüğünde görevli veteriner hekimlerinin jüri olduğu yarışmada koyun, inek, dana ve buzağılarını sergiledi.
Etkinlik öncesi vatandaşlarla görüşen Belediye Başkanı Murat Kefli, katılımcılara başarılar diledi.
Yaş, ağırlık ve görsellik kriterlerine göre değerlendirilen hayvanlardan koyun, buzağı ve dana kategorilerinde seçilen birinciler 1 ton yemle ödüllendirildi.
AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel