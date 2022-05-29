Sakarya'da konserde silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya'da konserde silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı - İsa Çiçek - Güncel
 - Güncelleme:
Sakarya'da konserde silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı (2)

1 KİŞİ TUTUKLANDISakarya'nın Kaynarca ilçesinde düzenlenen Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali'nin kapanış konserinde çıkan silahlı kavgada Kaynarca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri silahlarıyla birlikte E.Ö. ve İ.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde düzenlenen Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali'nin kapanış konserinde çıkan silahlı kavgada Kaynarca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri silahlarıyla birlikte E.Ö. ve İ.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. İ.K. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, E.Ö. adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan E.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Silahlı kavgada yaralanan 2 kişinin ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

Hisarcık Kaynarca Sakarya Tarım Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title