Sakarya'da kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı
Sakarya'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, iklimlendirme sistemiyle kapalı ortamda kenevir yetiştiren bir kişi tutuklandı. Operasyonda 412 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız tabanca ve 23 fişek ele geçirildi.
Cumhuriyet savcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Zanlının Arifiye ve Sapanca ilçelerindeki adreslerinde, 412 kök kenevir bitkisi, iklimlendirme sistemi, ruhsatsız tabanca ve 23 fişek ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.