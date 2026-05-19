Taraklı'da araç çarpışması: İki yaralı
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
M.A. yönetimindeki 54 AC 213 plakalı kamyonet, Mahdumlar Mahallesi yolu Ekinciler yol ayrımında E.T. yönetimindeki 41 YB 094 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan sürücüler, ambulansla Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Murat Diri