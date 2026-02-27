Haberler

Sakarya'da "kaçakçılık" operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'da 'kaçakçılık' operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da düzenlenen "kaçakçılık" operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

Sakarya'da düzenlenen "kaçakçılık" operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Jandarma ekiplerince Hendek, Karasu ve Serdivan ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 655 bin 900 boş, 113 bin 750 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 282 kilogram tütün, 32 kaçak sigara, elektronik sigara sarma makinesi, 2 hava kompresörü ve elektronik terazi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekiplerince Serdivan'da H.H'nin (42) idaresindeki kamyonda ve M.K'nın (28) iş yerinde gerçekleştirilen aramalarda, 2 milyon 210 bin gümrük kaçağı boş, 17 bin 260 dolu makoron, 43 gümrük kaçağı puro, 18 gümrük kaçağı sigara, 6 gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 1 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi, zanlılar gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı

İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti

Türkiye'nin beklediği büyük buluşma gerçekleşti
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak

Vatandaşlık maaşının ayrıntıları: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi dip yaptı

Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi dip yaptı
İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi

Süper Lig'de 2 maç ertelendi
Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi

Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi