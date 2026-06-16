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Sakarya'da "kaçakçılık" operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

Sakarya'da 'kaçakçılık' operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı
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Sakarya'nın Adapazarı ve Arifiye ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda ruhsatsız tabanca, fişek, gümrük kaçağı elektronik sigara, cinsel içerikli ürün ve sigara ele geçirildi.

Sakarya'nın Adapazarı ve Arifiye ilçelerinde düzenlenen "kaçakçılık" operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "kaçakçılık" suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

2 ilçede düzenlenen 3 ayrı operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 5 fişek, 8 bin 645 gümrük kaçağı elektronik sigara, 2 bin 700 gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün, 650 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Erol Ulu
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