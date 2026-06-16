Sakarya'da "kaçakçılık" operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı
Sakarya'nın Adapazarı ve Arifiye ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda ruhsatsız tabanca, fişek, gümrük kaçağı elektronik sigara, cinsel içerikli ürün ve sigara ele geçirildi.
Sakarya'nın Adapazarı ve Arifiye ilçelerinde düzenlenen "kaçakçılık" operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "kaçakçılık" suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
2 ilçede düzenlenen 3 ayrı operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 5 fişek, 8 bin 645 gümrük kaçağı elektronik sigara, 2 bin 700 gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün, 650 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.