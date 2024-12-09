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Kaçak içki operasyonunda ele geçirilen ürünler şaşırttı: Detoks çayı bile var

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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde düzenlenen operasyonda, sahte içki ve etil alkol üretimi yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, birçok sahte içki ve içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Valiği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 Aralık'ta sahte içki üreterek piyasaya süreceği öğrenilen M.E. ve D.E'nin Bayırakçaşehir Mahallesi'ndeki ikametgahlarına ve C.Ö'nün Elperek Mahallesi'nde bulunan iş yerine operasyon düzenledi.

20 LİTRE SAHTE RAKI, 300 LİTRE SAHTE VİSKİ

Aramalarda, satışa hazır vaziyette 519 litre etil alkol, 300 litre bandrolsüz sahte viski, 20 litre sahte rakı, 5 litre sahte tekila, 20 bin sahte içki bandrolü, 2 bin 500 kullanıma hazır boş içki şişesi, 1500 sahte dış giydirme etiketi, 100 kullanıma hazır içki kapağı, 5 litre içki aroması, 11 adet 3 mililitrelik tahıl aroma verici, 9 adet 45 mililitrelik, 3 adet 20 mililitrelik ve 3 adet 3 mililitrelik anason aroma vericileri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

KAÇAK DETOKS ÇAYI DA ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince E.F. idaresindeki yolcu otobüsünde yapılan aramada 99 koli bandrolsüz detoks çayı ele geçirildi. Açıklamada ayrıca, jandarma ve emniyet güçleri tarafından yapılan denetimlerde son 10 yılda yaklaşık 15 milyon litre sahte içkinin ele geçirildiği bildirildi.

Kaçak içki operasyonunda ele geçirilen ürünler şaşırttı: Detoks çayı bile var
Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
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