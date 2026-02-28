Sakarya'da kaçak tütün operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Sakarya'da düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Anadolu Otoyolu Adapazarı gişeler mevkisinde durdurulan A.Ş'nin (56) aracında yapılan aramada, 3 milyon 600 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.