Sakarya'da Kaçak Kazı Yapan 11 Zanlı Fotokapanla Yakalandı
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, kaçak kazı yapan 11 zanlı jandarma tarafından fotokapan yardımıyla yakalandı. Zanlılar, olay yerinde fotokapanı sökerek zarar vermeye çalışsalar da, sürekli kayıt alan sistem sayesinde kimlikleri tespit edildi.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kaçak kazı yapan 11 zanlı, jandarma ekiplerince fotokapan sayesinde yakalandı.
???????Hacıyakup Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Şüphelilerin olay yerinde olmadığını tespit eden ekipler, yaptıkları araştırmada, zanlıların daha önceden yerleştirilen fotokapanı kayıt almaması için yerinden sökerek zarar verdiğini ve yanlarında götürdüğünü belirledi.
Ekipler, sökülse dahi anlık ve sürekli kayıt alan fotokapan sayesinde zanlıların kimliğini tespit etti.
Düzenlenen operasyonda M.T. (53), Ö.K. (35), M.C. (49), Y.Ç. (36), M.A.B. (23), Z.Ç. (27), İ.K. (20), İ.U. (50), K.U. (39), A.A. (50) ve M.S. (60) yakalandı.
Operasyonda, 3 cep telefonu, balyoz, kürek ve kazma ele geçirildi.