Sakarya'da ilkokul öğrencileri yıl sonu gösterisinde türküler söyledi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ilkokul öğrencileri, yıl sonu gösterisinde farklı bölgelere ait türküleri, yörenin kıyafetlerini giyerek seslendirdi.

Camili Mahallesi'ndeki Selçukbey İlkokulu 4. sınıf öğrencileri tarafından, okulun konferans salonunda Maarif Model Eğitim Sistemi'nin "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında "Türkülerin İzinde: Bir Ezgi Bir Hikaye" programı gerçekleştirildi.

Ülkenin 7 bölgesine ait türküler için günler öncesinden hazırlanan öğrenciler, yöresel kıyafetler giyerek sahne aldı.

Seslendirdikleri türkülerin öykülerini, türkülerde anlatılan hikayeleri ve yaşanmışlıkları da aktaran öğrenciler, izleyicileri Anadolu'nun farklı kültürleriyle buluşturdu.

Projenin başkanlığını yürüten ilkokul öğretmeni Selda Karagözlü, AA muhabirine, velilerin öğrencilerin performansıyla adeta geçmişe yolculuk yaptığını söyledi.

Öğrencilerin etkinliğe büyük heyecan ve istekle hazırlandığını belirten Karagözlü, "Türküler, Anadolu'nun ve Türk kültürünün tarihini, acılarını, sevinçlerini ve aşklarını yansıtan mirasımızdır. Bu mirasımızı geleceğe aktarabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklarımız bu projeyle hem kültürlerini tanıdı hem de yaşayarak öğrendi. Çocukların sahnede özgüvenle yer alması, kültürlerini tanıyarak başkalarına aktarması bizim için çok kıymetli. " diye konuştu.

Okul müdürü Suat Erdoğan da programda emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Zaman zaman duygu dolu anların yaşandığı programda, 7 bölgeye ait maketleri birleştiren öğrenciler Türk bayrağı oluşturdu.

Velilerden alkış alan program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.