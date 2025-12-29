Horoz dövüştüren 34 kişiye toplam 100 bin 402 TL ceza

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde bir evin bahçesinde tribünlerin de bulunduğu çadırda horoz dövüştüren 34 kişiye, toplam 100 bin 402 TL idari para cezası uygulandı.

Sakarya Jandarma Komutanlığı, Kocaali ilçesinde horoz dövüşü yapıldığı bilgisi aldı. Ekipler, '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçu kapsamında, operasyon düzenlendi. Bir evin bahçesinde kurulan çadırda, tribünlerin de olduğu dövüş ringi kurulduğu belirlendi. Baskında, 34 kişi horoz dövüşünü izlerken yakalandı. 34 şüpheliye, 'Kabahatler Kanununa muhalefet' kapsamında toplam 100 bin 402 TL idari para cezası uygulandı. Aramalarda bulunan 25 Hint horozuna da el konuldu. Oaya ilişkin adli işlem başlatıldı.