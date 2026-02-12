Haberler

Sakarya'da sağlıksız koşullarda taşınan 3 ton 150 kilogram sakatat ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Otoyolu'nda yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan kamyonette 3 ton 150 kilogram hijyen kurallarına aykırı şekilde taşınan sakatat ele geçirildi. Araç sahibi ve sürücüsüne toplam 207 bin 506 lira para cezası kesildi.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde durdurulan kamyonette, hijyen kurallarına aykırı şekilde taşındığı tespit edilen 3 ton 150 kilogram sakatat ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, otoyolun Adapazarı kavşağında yapılan yol kontrolleri kapsamında durdurulan kamyonette arama yapıldı.

Yapılan aramada, araçtaki 3 ton 150 kilogram büyükbaş sakatatın gerekli kesim raporu etiketlerinin alınmadığı ve hijyen kurallarına aykırı şekilde taşındığı tespit edildi.

Konya'dan temin edilerek İstanbul'a götürüldüğü anlaşılan sakatatlar, imha edilmek üzere Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Araç sahibi ve sürücüsüne jandarma ve Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince toplam 207 bin 506 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi

Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama

Dev derbide 3 puandan bile daha çok istediği bir husus var
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu

Yer: Brüksel! Yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi

Herkes onları konuşuyor! İddiaların odağındaki gençten yanıt geldi
Serdal Adalı yeni transferi 'Ohhh' diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı

Başkanın ağzından çıkanları duyunca neye uğradığını şaşırdı
Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama

Dev derbide 3 puandan bile daha çok istediği bir husus var
Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor

Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor
Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki