Sakarya'da Hekimler ve Sağlık Çalışanları İsrail'in Gazze Saldırılarını Protesto Etti

Sakarya'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Adapazarı ilçesindeki Tozlu Camisi önünde beyaz önlüklerini giyerek toplanan hekim ve sağlık çalışanları, ellerinde taşıdıkları dövizlerin yanı sıra Türk ve Filistin bayraklarıyla Adapazarı Kültür Merkezi'ne yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Osman Salih Toprak, sessiz yürüyüşlerinin 25. haftasında Gazze için seslerini yükseltmeye devam ettiklerini söyledi.

Toprak, İsrail'in sistematik bir şekilde katliamlar yaptığını, insanları yurtlarından zorla sürgün ederek mal varlıklarına el koyduğunu ifade etti.

Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 35 bin kişinin hayatını kaybettiğini, 100 bine yakın Filistinlinin ise yaralandığı aktaran Toprak, 19 binden fazla çocuğun ise yetim kaldığını dile getirdi.

Toprak, İsrail'in, Gazze'de bulunan hastanelere yönelik saldırılarının katliamlara dönüştüğüne işaret ederek, sağlık kuruluşlarının hizmet veremez duruma geldiğini kaydetti.

Gazze halkının abluka altında açlığa mahkum edildiğini belirten Toprak, "Bombaların, kitle imha silahlarının dehşetinden kurtulabilen insanlar, yetersiz beslenmenin, susuzluğun, salgın hastalıkların pençesinde ölüme mahkum ediliyor. İsrail, Gazze'yi bir toplama kampına dönüştürmüş, insanlar için güvenli bir liman aramaları imkansız hale gelmiş, son sığınakları olan hastaneler dahi bombalanarak insanlık dışı bir vahşete imza atılmaktadır. Bu vahşete sessiz kalmak, insanlığın vicdanını ayaklar altına almak demektir. Gittikçe zalimliği ve zulmü artan işgalci İsrail'e diyoruz ki zalimin sonu yaklaştıkça zulmü artar ve daha da azgınlaşır." diye konuştu.

Toprak, hekimleri, sağlık çalışanlarını ve bütün vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, yürüyüşlerine destek olmaya davet etti.