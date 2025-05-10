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Sakarya'da Fotokapan ile Su Samuru Görüntülendi

Sakarya'da Fotokapan ile Su Samuru Görüntülendi
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde yerleştirilen fotokapanla gece aktif olan nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi. Doğa araştırmacısı Furkan Eren, fotokapan çalışmasında ayrıca kaya sansarı ve çakal da kaydettiklerini belirtti.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde nehir kenarına yerleştirilen fotokapanla su samuru görüntülendi.

İlçede doğa araştırması yapan Furkan Eren, yaban hayatını görüntülemek ve kayıt altına almak için Sakarya Nehri'nin kenarına fotokapan yerleştirdi.

Fotokapanla su samuru görüntülendi.

Furkan Eren, AA muhabirine, su samurlarının gece aktif olduğunu belirterek, "Sakarya Nehri kenarına yerleştirdiğimiz fotokapan çalışmamızın ilkinde su samuru görüntülemeyi başardık. Ayrıca kaya sansarı ve çakal da görüntüledik. Görüntülediğimiz su samuru, nesli tükenmekte olan bir tür." diye konuştu.

Görüntülenen su samurunun gece aktif bir tür olduğunu, gündüz ise nadir görülebildiğini aktaran Eren, "Bu türü ancak gece fotokapanla görebilirsiniz." dedi.

Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Güncel
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