Sakarya'da fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Sakarya'nın Karasu ilçesinde kıraathanede oturduğu sırada fenalaşan 68 yaşındaki B.G., hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İncilli Mahallesi'ndeki bir kıraathanede arkadaşlarıyla oturan B.G. (68) fenalaştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince kalp masajı yapılan B.G, hastaneye kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen B.G, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün