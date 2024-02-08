Sakarya'da Evde Kenevir Yetiştiriciliği Yapan Şüpheli Yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması ile Arifiye ilçesinde bir evde 'iklimlendirme sistemi' kullanılarak kenevir bitkisi yetiştirildiğini tespit etti. Ekipler, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kök kesilmiş kenevir bitkisi, 326 gram kubar esrar, 132 gram skunk esrar, 203 gram kenevir sapı, 2 iklimlendirme çadırı ve aparatı, 2 uyuşturucu öğütme aparatı, 2 iklimlendirme cihazı, 1 termometre ve röle, 1 led aydınlatma, 2 vantilatör, 2 adet ısıtma ve ışık cihazı, 1 kurutma filesi ele geçirildi. Kurduğu sistemle evini uyuşturucu serasına çeviren şüpheli de gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel