Sakarya'da Evde Kenevir Yetiştiriciliği Yapan Şüpheli Yakalandı
Sakarya'da bir evde 'iklimlendirme sistemi' kullanılarak kenevir bitkisi yetiştirildiği tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve yetiştirme ekipmanları ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması ile Arifiye ilçesinde bir evde 'iklimlendirme sistemi' kullanılarak kenevir bitkisi yetiştirildiğini tespit etti. Ekipler, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kök kesilmiş kenevir bitkisi, 326 gram kubar esrar, 132 gram skunk esrar, 203 gram kenevir sapı, 2 iklimlendirme çadırı ve aparatı, 2 uyuşturucu öğütme aparatı, 2 iklimlendirme cihazı, 1 termometre ve röle, 1 led aydınlatma, 2 vantilatör, 2 adet ısıtma ve ışık cihazı, 1 kurutma filesi ele geçirildi. Kurduğu sistemle evini uyuşturucu serasına çeviren şüpheli de gözaltına alındı.