Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da Evde Kenevir Yetiştiriciliği Yapan Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Sakarya'da bir evde 'iklimlendirme sistemi' kullanılarak kenevir bitkisi yetiştirildiği tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve yetiştirme ekipmanları ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

SAKARYA'da evine 'iklimlendirme sistemi' kurup, kenevir bitkisi yetiştiren şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması ile Arifiye ilçesinde bir evde 'iklimlendirme sistemi' kullanılarak kenevir bitkisi yetiştirildiğini tespit etti. Ekipler, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kök kesilmiş kenevir bitkisi, 326 gram kubar esrar, 132 gram skunk esrar, 203 gram kenevir sapı, 2 iklimlendirme çadırı ve aparatı, 2 uyuşturucu öğütme aparatı, 2 iklimlendirme cihazı, 1 termometre ve röle, 1 led aydınlatma, 2 vantilatör, 2 adet ısıtma ve ışık cihazı, 1 kurutma filesi ele geçirildi. Kurduğu sistemle evini uyuşturucu serasına çeviren şüpheli de gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Kenevir Uyuşturucu Operasyon Kaçakçılık Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title