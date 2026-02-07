Eşini ve ilişkisi olduğunu iddia ettiği emlakçıyı öldüren emekli polis adliyede
Sakarya'da, eşi Selma Yüksel’i ve ilişkisi olduğunu iddia ettiği emlakçı Adem Yüksel'i tabancayla öldüren Adem Yüksel tutuklandı. Cenaze namazı, Karapürçek Merkez Camii'nde kılındı.
TUTUKLANDI
Sakarya'da eşi Selma Yüksel ve ilişkisi olduğunu iddia ettiği emlakçı Adem Yüksel'i tabancayla vurarak öldüren Adem Yüksel, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Öte yandan Mustafa Hıraç'ın cenazesi, Karapürçek Merkez Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Karapürçek Cuma Mezarlığı'na defnedildi.
