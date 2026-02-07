Haberler

Eşini ve ilişkisi olduğunu iddia ettiği emlakçıyı öldüren emekli polis adliyede

Eşini ve ilişkisi olduğunu iddia ettiği emlakçıyı öldüren emekli polis adliyede
Güncelleme:
Sakarya'da, eşi Selma Yüksel’i ve ilişkisi olduğunu iddia ettiği emlakçı Adem Yüksel'i tabancayla öldüren Adem Yüksel tutuklandı. Cenaze namazı, Karapürçek Merkez Camii'nde kılındı.

TUTUKLANDI

Sakarya'da eşi Selma Yüksel ve ilişkisi olduğunu iddia ettiği emlakçı Adem Yüksel'i tabancayla vurarak öldüren Adem Yüksel, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Öte yandan Mustafa Hıraç'ın cenazesi, Karapürçek Merkez Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Karapürçek Cuma Mezarlığı'na defnedildi.

500

