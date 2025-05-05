Sakarya'da Elektrikli Bisiklet ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sakarya'da Elektrikli Bisiklet ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

D-100 kara yolu Düzce istikametinde Emirhan Gözalan idaresindeki motosiklet ile H.K. yönetimindeki elektrikli bisiklet, Büyükesence Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gözalan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan H.K. ise ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözalan'ın cenazesi, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Abdülkerim Çalışkan - Güncel
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