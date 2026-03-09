Haberler

Sakarya'da durdurulan tırda 10 milyon makaron ele geçirildi

Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan tırda 10 milyon gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Otoyolun Hendek mevkisinde S.A. (33) idaresindeki tırı durduran ekipler, yaptıkları aramada 10 milyon gümrük kaçağı boş makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım
