Sakarya'da 'drift' atan 2 sürücüye 116 bin 434 lira ceza kesildi

Sakarya'nın Erenler ilçesinde "drift" atan 2 sürücüye toplam 116 bin 434 lira ceza uygulandı.

Modern Sanayi Sitesi'nde drift atan araçlarla ilgili İl Emniyet Müdürlüğüne yapılan videolu ihbar üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, olayın 28 Ocak'ta saat 00.30 sıralarında meydana geldiğini ve drift atan araçların sürücülerinin A.P. ve O.İ. olduğunu tespit etti.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince toplam 116 bin 434 lira idari para cezası kesildi, ehliyetlerine de 60 gün süreyle el konuldu.