Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan emekli polis hayatını kaybetti.

Darıçayırı Mahallesi'nde evinin yanındaki bahçesinde çalışan emekli polis Kadir Sami Gözüaçık'ın (57) kullandığı 54 PL 901 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu rampada devrildi.

Gözüaçık, traktörün altında kalırken, bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Gözüaçık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözüaçık'ın cenazesi, incelemenin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi

Türkiye'nin konuştuğu davada 9 ismin tahliyesi istendi
Konsere damga vuran an! Kadın hayranının dudaklarına yapıştı

Kimse bunu beklemiyordu! Hem öptü hem de o anları kayda aldı

Okan Buruk 'Anlaşmaya vardık' deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı

"Anlaşmaya vardık" deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı
Galatasaray'da Gabriel Sara şoku

Korkulan oldu!

Derbinin raporu ortaya çıktı! Ederson Yasin Kol'a dümdüz gitmiş

Ederson'un Yasin Kol'a söylediği öyle böyle değil

Konsere damga vuran an! Kadın hayranının dudaklarına yapıştı

Kimse bunu beklemiyordu! Hem öptü hem de o anları kayda aldı

En Nesyri Arabistan'ı sallıyor

Resmen Arabistan'ı sallıyor!

İzmir'de bir kişinin burun ameliyatı sonrası ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı

Genç kız burun ameliyatında hayatını kaybetti! Soruşturma başlatıldı