Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
Sakarya'nın Karasu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan emekli polis hayatını kaybetti.
Darıçayırı Mahallesi'nde evinin yanındaki bahçesinde çalışan emekli polis Kadir Sami Gözüaçık'ın (57) kullandığı 54 PL 901 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu rampada devrildi.
Gözüaçık, traktörün altında kalırken, bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Gözüaçık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Gözüaçık'ın cenazesi, incelemenin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.