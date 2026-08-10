Hendek'te Traktör Kazası: 68 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Sakarya’nın Hendek ilçesinde devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Hendek Çamlıca Mahallesi Taşoluk mevkisinde İ.A'nın (68) kullandığı traktör devrildi.
İ.A, devrilen traktörün altında kaldı.
Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde İ.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
İ.A'nın cenazesi, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA