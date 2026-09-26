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Sakarya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

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Sakarya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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Sakarya'da DEAŞ içinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdiklerine dair bilgi ve belge bulunan 4 şüpheli, Adapazarı ve Serdivan'daki operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü Irak, 1'i Suriye uyrukluydu; 3'ü tutuklandı, 1'i sınır dışı merkezine gönderildi.

SAKARYA'da, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdiklerine yönelik bilgi ve belge bulunan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilerek mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde operasyon düzenlendi. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, 3'ü Irak, 1'i Suriye uyruklu 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 1 şüpheli ise serbest bırakılmasının ardından sınır dışı işlemleri için Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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