Sakarya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonunda DEAŞ'a yönelik 6 zanlıdan 2'si tutuklanırken, 4 şüpheli sınır dışı işlemleri için başka bir merkeze teslim edildi.

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Adapazarı ve Erenler ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda Irak ve Suriye uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı, örgütsel dokümanlar ile dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı, 4 şüpheli ise sınır dışı işlemleri için Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
