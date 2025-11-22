Sakarya'da DEAŞ Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde gerçekleşen DEAŞ operasyonunda, terör örgütüyle bağlantılı bir kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Arifiye ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel