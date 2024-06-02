Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da Büyük Boşnak Şöleni

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Serdivan Belediyesi ve Boşnak derneklerinin işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden gelen 300 Boşnak katılımcıyla birlikte Refija Muslic, Fatmir Sulejmani ve Orhan Çakmak konser verdi.

Sakarya'da "Büyük Boşnak Şöleni" gerçekleştirildi.

Selahattin Duran koordinatörlüğünde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Serdivan Belediyesi ve Boşnak derneklerince Serdivan Spor Salonu'nda etkinlik düzenlendi.

Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden yaklaşık 300 Boşnağın katılımıyla gerçekleştirilen programda Refija Muslic, Fatmir Sulejmani ve Orhan Çakmak konser verdi.

Şölende bir araya gelen Boşnak vatandaşlar, folklor gösterilerine eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Orhan Çakmak Serdivan Sakarya Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

 İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

 AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu! Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor

AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu! Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor

 Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı

Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title