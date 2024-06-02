Sakarya'da Büyük Boşnak Şöleni
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Serdivan Belediyesi ve Boşnak derneklerinin işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden gelen 300 Boşnak katılımcıyla birlikte Refija Muslic, Fatmir Sulejmani ve Orhan Çakmak konser verdi.
Sakarya'da "Büyük Boşnak Şöleni" gerçekleştirildi.
Selahattin Duran koordinatörlüğünde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Serdivan Belediyesi ve Boşnak derneklerince Serdivan Spor Salonu'nda etkinlik düzenlendi.
Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden yaklaşık 300 Boşnağın katılımıyla gerçekleştirilen programda Refija Muslic, Fatmir Sulejmani ve Orhan Çakmak konser verdi.
Şölende bir araya gelen Boşnak vatandaşlar, folklor gösterilerine eşlik etti.