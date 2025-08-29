Sakarya'da Boyahanede Yangın Çıktı

Sakarya'da Boyahanede Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geyve ilçesindeki boyahanede çıkan yangın, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor. Yangın nedeniyle yoğun duman ve patlama sesleri duyuluyor.

Sakarya'da boyahanede çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi mevkisindeki boyahanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluşurken, ara ara patlama sesleri duyuluyor.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
Harbiye konserinde Yıldız Tilbe'den beklenmedik hareket

Harbiye konserinde Yıldız Tilbe'den beklenmedik hareket
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine cebini doldurdu! İşte Mourinho'nun Fenerbahçe'den alacağı tazminat

Yine cebini doldurdu! İşte Fener'den kazandığı tazminat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.