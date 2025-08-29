Sakarya'da Boyahanede Yangın Çıktı
Geyve ilçesindeki boyahanede çıkan yangın, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor. Yangın nedeniyle yoğun duman ve patlama sesleri duyuluyor.
Sakarya'da boyahanede çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi mevkisindeki boyahanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluşurken, ara ara patlama sesleri duyuluyor.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel