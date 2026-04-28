Sakarya'da bir sokak çalışma nedeniyle 11 gün trafiğe kapatıldı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde enerji hatları deplasesi çalışmaları kapsamında bir sokak 11 gün trafiğe kapatıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Medeniyet Bulvarı Kavşağı ile Serdivan Mezarlığı arasında uzanan 32. Sokak güzergahının 28 Nisan ile 8 Mayıs arasında trafiğe kapalı olacağı bildirildi.

Sürücülere 11 günlük süre içerisinde alternatif güzergahların kullanılması yönünde uyarı yapıldığı aktarılan açıklamada, vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamak adına çalışmaların planlı ve etaplar halinde sürdüğü kaydedildi.