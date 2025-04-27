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Sakarya'da Bariyerlere Saplanan Otomobilde 2 Kişi Ağır Yaralandı

Sakarya'da Bariyerlere Saplanan Otomobilde 2 Kişi Ağır Yaralandı
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Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere saplandı. Olayda sürücü ile bir yolcu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde bariyerlere saplanan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Karasu'dan Adapazarı istikametine seyreden S.A. idaresindeki 54 SD 570 plakalı otomobil, Söğütlü ilçesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı. Kazada sürücü ile araçtaki S.G. otomobilde sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaralıları otomobilin tavanını keserek bulundukları yerden çıkardı.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yoldaki ulaşım kısa süreliğine kontrollü sağlandı, bariyerlere saplanan otomobil iş makineleriyle kaldırıldı.

Kaynak: AA / Samet Ulu - Güncel
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