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Sakarya'da Bakır Kablo Hırsızlığı: 4 Kişi Tutuklandı

Sakarya'da Bakır Kablo Hırsızlığı: 4 Kişi Tutuklandı
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Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde Türk Telekom binasından çalındığı tespit edilen yaklaşık 140 metre bakır kablo nedeniyle 4 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde bakır kabloları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Akçakamış Mahallesi'ndeki Türk Telekom binasına ait, yaklaşık 140 metre bakır kablonun çalındığı ihbarını değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT ve Olay Yeri İnceleme Timleri çalışma yürüttü.

Olay Yeri İnceleme Timleri tarafından kabloların kesildiği bölgede parmak izleri incelendi, JASAT ekipleri de kamera kayıtlarını izledi.

Kabloları çaldığı tespit edilerek ekipler tarafından takibe alınan H.K. (49), S.E. (48), O.A. (26) ve E.D. (23), düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
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