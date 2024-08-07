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Sakarya'da askeri kışlada çıkan yangın kontrol altına alındı

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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bulunan 46. Mühimmat Bölüğü Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Demir Kışlası'ndaki otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ağaçlık alana sıçradı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, askeriye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde askeri kışladaki otlukta çıktıktan sonra ağaçlık alana sıçrayan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.

İlçede bulunan 46. Mühimmat Bölüğü Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Demir Kışlası'ndaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kışla yakınındaki ağaçlık alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile askeriyeye ait itfaiye araçları, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, su tankerleri, iş makineleri ve askeri personel sevk edildi.

Yangın, ekiplerce kısa sürede kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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