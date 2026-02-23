Sakarya'da aranan 378 kişi yakalandı
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, çeşitli suçlardan aranan toplam 378 kişiyi yakalamak için bir ay süresince düzenlediği operasyonlarla bu kişilerin büyük bir kısmını adalete teslim etti.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerin, bir ayda düzenlediği operasyonlarda ifadeye yönelik aranması bulunan 198 kişi ile haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 180 hükümlü yakalandı.
Kaynak: AA / Mine Yıldırım