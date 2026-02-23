Haberler

Sakarya'da aranan 378 kişi yakalandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, çeşitli suçlardan aranan toplam 378 kişiyi yakalamak için bir ay süresince düzenlediği operasyonlarla bu kişilerin büyük bir kısmını adalete teslim etti.

Sakarya'da çeşitli suçlardan aranan 378 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerin, bir ayda düzenlediği operasyonlarda ifadeye yönelik aranması bulunan 198 kişi ile haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 180 hükümlü yakalandı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım
