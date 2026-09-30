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Sakarya'da araçta yaklaşık 1 ton 772 kilo bonzai üretecek madde bulundu, 5 tutuklandı

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Sakarya'da araçta yaklaşık 1 ton 772 kilo bonzai üretecek madde bulundu, 5 tutuklandı
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde polisin durdurduğu araçta, yaklaşık 1 ton 772 kilo bonzai üretiminde kullanılabilecek sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

SAKARYA'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir araçta 1 ton 772 kilo bonzai üretiminde kullanılabileceği tespit edilen sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'dan gelen içerisinde 6 şüphelinin bulunduğu araç Erenler ilçesi mevkisinde durduruldu. Polis ekipleri tarafından araçta yapılan aramada 500 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ile 2 parça halinde toplam 70 gram beyaz toz şeklinde sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Ele geçirilen hammaddelerin yapılan incelemesinde, yaklaşık 1 ton 772 kilo bonzai üretiminde kullanılabilecek madde olduğu tespit edildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken 1 şüpheli savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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