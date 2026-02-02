Haberler

Ambulans ile servis minibüsü çarpıştı: 10 yaralı

Güncelleme:
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, ambulans ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 3'ü sağlık personeli 10 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, ambulans ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 3'ü sağlık personeli olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-140 Adapazarı–Nallıhan–Ankara kara yolunun Akyazı Erdoğdu Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki ambulans ile servis minibüsü çarpıştı. Kazada, 3'ü ambulansta görevli sağlık personeli olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Akyazı Devlet Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber: Serhat YILMAZ/SAKARYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
