Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karasu ilçesinde 9 kilometrelik yeni bir kanalizasyon hattı projesine başlayacak. İhale süreci 9 Mart'ta başlayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresince (SASKİ), Karasu ilçesinde yaklaşık 9 kilometrelik kanalizasyon projesi hayata geçirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, SASKİ'nin Kuyumculu Mahallesi'ndeki kanalizasyon hattı için tüm hazırladıklarını tamamladığı ve 9 Mart'ta ihaleye çıkacağı belirtildi.

Açıklamada, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından saha çalışmalarının başlayacağı, çalışma kapsamında 7 bin 570 metre şebeke ve kolektör hattı ile 1180 metre terfi hattının inşa edileceği belirtilerek, sisteme 145 muayene, 300 parsel bacası ve 2 paket terfi merkezi kazandırılacağı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçedeki su sorunlarını kalıcı çözüme kavuşturmak için Devlet Su İşleri ile protokol kapsamında sondaj çalışmalarını sürdürdüklerini, Çamdağı Barajı'nın sürecine hız kazandırıldığını ifade etti.

Alemdar, kentin her köşesine aynı kalitede hizmet götürmeye kararlı olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kuyumculu'nun atık suları çevreye zarar vermeden güçlü altyapımızla, modern tesislerimizde arıtılacak. Doğaya en sağlıklı haliyle deşarj edeceğimiz sular, kaynaklarımız için de alternatif olacak. Vakit kaybetmeden başlatacağımız 9 bin metrelik projeyle suda geri dönüşüme verdiğimiz önemi kanıtlamış olacağız."

Yazar ve Şair Hayati İnanç ramazan etkinliğine katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesince ramazan ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Sevgi Yukarıdan Gelir" programına yazar ve şair Hayati İnanç konuk oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Orhangazi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte İnanç, kendi hayatından kesitleri katılımcılarla paylaştı, ramazanın maneviyatı, feyzi ve Müslüman'ın hayatındaki yerinden bahsetti.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım
