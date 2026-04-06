Sakarya'da 8 milyon makaron ele geçirildi
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan tırda 8 milyon gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan tırda 8 milyon gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Hendek Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Otoyolda A.B'nin (37) kullandığı tırı durdurulan ekipler, yaptığı aramada 8 milyon gümrük kaçağı boş makaron ele geçirdi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücünün işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mine Yıldırım