Sakarya'da 24 günde 70 düzensiz göçmen yakalandı

Sakarya'da son 24 günde gerçekleştirilen operasyonlarda yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 70 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 1-24 Mart tarihlerinde, istihbari çalışma, risk analizleri ve saha araştırmaları neticesinde belirlenen güzergahlarda yol kontrol ve arama faaliyetleri yürüttü.

Umuma açık yerler, metruk alanlar ve geçiş noktalarında yapılan operasyonlarda, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 70 düzensiz göçmen yakalandı.

Kimlik tespit ve idari işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla ülkeye soktuğu, sevk ettiği veya barındırdığı tespit edilen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.