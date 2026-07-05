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Sakarya'da denize girişler yasaklandı

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Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle denize girişler yasaklandı. Cankurtaran ekipleri kırmızı bayrak çekerek uyarı yapıyor.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize giriş yasağı getirildi.

Üç ilçedeki sahillerde olumsuz hava ve deniz koşulları etkili oluyor.

Kaymakamlıklar tarafından elverişsiz şartlar sebebiyle alınan kararlar doğrultusunda denize girişler yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek yasağa uyulması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün
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