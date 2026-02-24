Sakarya'da 16 bin kaçak elektronik sigara ele geçirildi
Sakarya'da gerçekleştirilen operasyonda, İstanbul'dan gelen iki kişiyle birlikte 16 bin gümrük kaçağı yeni nesil elektronik sigara ele geçirildi. İlgili şahıslar gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.
Sakarya'da 16 bin gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücüdele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.
İstanbul'dan gelen ve Adapazarı ilçesinde durdurulan S.A. (29). ve A.O'nun (37) araçları ile Adapazarı ve Serdivan ilçelerindeki adreslerinde yapılan aramada 16 bin gümrük kaçağı yeni nesil elektronik sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Erol Ulu