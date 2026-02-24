Haberler

Sakarya'da 16 bin kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Güncelleme:
Sakarya'da gerçekleştirilen operasyonda, İstanbul'dan gelen iki kişiyle birlikte 16 bin gümrük kaçağı yeni nesil elektronik sigara ele geçirildi. İlgili şahıslar gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücüdele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

İstanbul'dan gelen ve Adapazarı ilçesinde durdurulan S.A. (29). ve A.O'nun (37) araçları ile Adapazarı ve Serdivan ilçelerindeki adreslerinde yapılan aramada 16 bin gümrük kaçağı yeni nesil elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

