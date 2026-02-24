Sakarya'da 16 bin kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Sakarya'da 16 bin gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücüdele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

İstanbul'dan gelen ve Adapazarı ilçesinde durdurulan S.A. (29). ve A.O'nun (37) araçları ile Adapazarı ve Serdivan ilçelerindeki adreslerinde yapılan aramada 16 bin gümrük kaçağı yeni nesil elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.