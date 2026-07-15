Sakarya'da 1 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi
Sakarya'da polis ekiplerince durdurulan bir kamyonda, sahte içki üretiminde kullanılabileceği değerlendirilen 1 ton etil alkol ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.
SAKARYA'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, sahte içki üretiminde kullanılabileceği değerlendirilen 1 ton etil alkol ele geçirildi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. İstanbul'dan Ankara yönüne giden K.D. (38) yönetimindeki kamyon, Anadolu Otoyolu Erenler ilçesi Bekirpaşa Gişeleri'nde durduruldu. Kamyonda yapılan aramada, yaklaşık 4 ton sahte içki üretiminde kullanılabileceği değerlendirilen 1 ton etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan K.D. hakkında adli işlem başlatıldı.