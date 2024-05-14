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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Öğrencilere Turizm Gezisi Düzenledi

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye genelinde bilim ve sanat yarışmalarında dereceye giren öğrencilere turizm gezisi düzenledi. Matematik, astronomi ve uzay bilimleri kategorilerinde derece yapan öğrenciler, aileleriyle birlikte Sakarya'nın doğal, kültürel, tarihi ve turistik noktalarını gezdi. Gezi programı, İl Ormanı Tabiat Parkı'nda başlayıp Acarlar Longozu ve Karasu Yeni Mahalle ziyaretiyle sona erdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye genelinde bilim ve sanat yarışmalarında dereceye giren öğrencilere turizm gezisi düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, matematik, astronomi ve uzay bilimleri kategorilerinde derece yapan öğrenciler, aileleriyle birlikte Sakarya'nın doğal, kültürel, tarihi ve turistik noktalarını gezdi.

İl Ormanı Tabiat Parkı'nda başlayan gezi programı, Acarlar Longozu ve Karasu Yeni Mahalle ziyaretiyle noktalandı.

Kaynak: AA / Güncel

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