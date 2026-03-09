Sakarya Büyükşehir Belediyesi mart ayı meclis toplantısı yapıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin mart ayı meclis toplantısı, Başkan Yusuf Alemdar yönetiminde gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Meclis Salonu'nda 61 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporları görüşülerek meclisin onayından geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, 16 ilçenin tümüne ayrım yapmadan, aynı hassasiyetle yaklaştıklarını belirterek, yeni doğu çevre yolu, raylı sistem, metrobüs, fuar alanı, AFA, Tunatan, Mithatpaşa ve SEDAŞ kavşağı, bilim merkezi, şehir kütüphanesi, tarihi Uzunçarşı 3. etap iyileştirme ve Sapanca Park projelerinden bahsederek, çalışmaların yolunda ilerlediğini kaydetti.

Yapılan hizmetleri aktaran Alemdar, "Birileri top oynamaya, çelik çomak oynamaya çalışırken biz iş yapmaya çalışıyoruz. Küçük hesaplar yapanlarla, kişisel çıkarlar uğruna milletin menfaatine zarar verenlerle yol yürünmez. Çok şükür bu meclis güzel işler yapıyor, yapmaya devam edecek. Tüm belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize bu anlamda teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıya belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.