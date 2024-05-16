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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şenliği Düzenledi

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle aktiviteler gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, engelin bedende olabileceğini ancak fikirlerde olmaması gerektiğini vurguladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla "Engelliler Şenliği" düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Gelişim Merkezinin bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle aktiviteler gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, engelin bedende olabildiğini ancak fikirlerde olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Hiçbirimiz nerede, nasıl dünyaya geleceğini seçemez. Onlar bizim canımız, cananımızdır. Unutmayalım ki hepimiz son nefesimize kadar engelli adayıyız." ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda aileler, ev sahipliği için Alemdar'a ve belediye yetkililerine teşekkür etti.

AK Parti Sakarya heyetinden Bakan Bayraktar'a ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Milletvekili Murat Kaya, İl Başkanı Yunus Tever ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı Ankara'da ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bakan Bayraktar ile enerji alanındaki proje ve yatırımlar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, toplantının verimli geçtiğini belirterek, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar'a ilgi ve destekleri için teşekkür ediyorum. Genel Başkan Yardımcımız, milletvekillerimiz ve il başkanımızla birlikte hayata geçireceğimiz projelerin takibini hassas bir şekilde sürdürüyoruz. Sakarya'mızın ihtiyacı olan, taleplere karşılık üretecek yatırımları hayata geçirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji projelerinin masaya yatırıldığı toplantıda Bakan Bayraktar, ziyaretleri dolayısıyla Sakarya heyetine teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi tasarruf tedbiri çalışması kararını paylaştı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi" kapsamında aldıkları yeni tedbir kararlarını açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kiralık binalarda hizmet sunan Büyükşehir Belediyesi birimlerinin, belediyeye ait kamu binalarına taşınması için çalışmalara başladıklarını aktaran Alemdar, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni desteklediklerini belirtti.

Alemdar, paket çerçevesinde yer alan hususlarda çalışmalara başladıklarına değinerek, "Bu doğrultuda kiralık binalarda hizmet sunan Büyükşehir Belediye birimlerimizin en kısa sürede Büyükşehir bünyesindeki kamu binalarına transfer olmaları için çalışmalara başladık. Planladığımız kira tasarrufu dönüşümü ile belediye hizmetlerinin verimliliğini artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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