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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar Akyazı'ya Ziyaret Gerçekleştirdi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar Akyazı'ya Ziyaret Gerçekleştirdi
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Akyazı ilçesini ziyaret ederek vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi. AK Parti ve MHP ilçe teşkilatlarını ziyaret eden Alemdar, teşkilatların önemine ve gençlerin katkısına vurgu yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Akyazı ilçesine ziyarette bulundu.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve başkan yardımcıları tarafından karşılanan Alemdar, ilçede vatandaşlarla ve esnafla sohbet etti.

Daha sonra AK Parti Akyazı İlçe Başkanlığını ziyaret eden Alemdar, İlçe Başkanı Mesut Ekrem, İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Kır, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çolak ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Alemdar, burada yaptığı konuşmada, teşkilatların diri olmasının önemine değindi.

Gençlerin enerjisinin partilerine ve davalarına güç kazandıracağını belirten Alemdar, "Ülkemizin yeniden gelişim ve dönüşümünü göz önünde bulundurarak, bize yol arkadaşı olan teşkilat mensuplarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Her kardeşimizin bu ülkeye yapacağı çok iş var. Çok çalışmamız lazım. Bizler vatandaşımızın teveccühüyle bu görevlere geldik. Biz birlikte bu şehre, 16 ilçemize hizmet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Alemdar, daha sonra MHP Akyazı İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
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