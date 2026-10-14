Sakarya Arifiye'de lastik fabrikasında makineye sıkışan 33 yaşındaki işçi öldü

SAKARYA'nın Arifiye ilçesindeki çalıştığı lastik fabrikasında başı makineye sıkışan Erkan Kundo (33), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 05.00 sıralarında Arifiye ilçesindeki fabrikada meydana geldi. Fabrikada çalışan Erkan Kundo, mekanik bir arızaya müdahale ettiği sırada başını makineye sıkıştırdı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine fabrikaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kundo, olay yerinde hayatını kaybetti. Kundo'nun cansız bedeni inceleme sonrası morga kaldırıldı. Kazanın ardından fabrikada üretime ara verildi. Gece vardiyasında çalışan işçilere saat 07.00 sıralarında çıkış verilirken, 08.00-16.00 vardiyasında görev yapacak işçilere de mesaj gönderildi. İşçilere servislerin gelmeyeceği ve sabah vardiyasının yapılmayacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı