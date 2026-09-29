Sakarya Akyazı'da kardeşini tabancayla yaralayan şüpheli kaçtı

Sakarya Akyazı'da kardeşini tabancayla yaralayan şüpheli kaçtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde G.Ç. (37), otopark yakınındaki tartışmada tabancayla kardeşi E.Ç.'yi (35) kasığından vurup yaraladıktan sonra kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı hastaneye kaldırıldı, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, G.Ç. (37), tabancayla kardeşi E.Ç.'yi (35) vurup yaraladıktan sonra kaçtı.
Olay, saat 12.00 sıralarında, Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi'ndeki otoparkın yakınlarında meydana geldi. G.Ç. ile kardeşi E.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.Ç., tabancayla kardeşi E.Ç.'ye ateş etti. Kasığından vurulan E.Ç., yere yığıldı, şüpheli G.Ç. ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı E.Ç., sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.