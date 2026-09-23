Sakarya Akyazı'da iki otomobil çarpıştı, yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı

Sakarya Akyazı'da iki otomobil çarpıştı, yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Karacasu Caddesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı. Sürücülerden birinin ayağının kırıldığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Karacasu Caddesi'nde plakaları öğrenilemeyen E.A. (21) idaresindeki otomobil ile M.S. (61) yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler yaralandı, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan E.A'nın ayağı kırıldığı ve sürücülerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA