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Sakarya Akyazı'da fotokapan vaşak, geyik ve ayı ile yavrularını görüntüledi

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaban hayatını gözlemlemek için ormana yerleştirilen fotokapan, vaşak, geyik ve ayı ile yavrularını doğal yaşam alanlarında kaydetti. Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ormana yerleştirilen fotokapan, vaşak, geyik ve ayı ile yavrularını kayda aldı.

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü personeli tarafından yaban hayatını gözlemlemek amacıyla ormanlık alanlardaki bazı noktalara fotokapan yerleştirildi.

Fotokapanlar, geyik, vaşak ve ayı ile yavrularını doğal yaşam alanlarında görüntüledi.

Orman Bölge Müdürlüğü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından görüntüleri paylaşarak, "Fotokapan yaban hayatının sevimli anlarını kaydetti." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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